الحكومة النروجية: المبعوثان الأميركيان ويتكوف وكوشنر سيشاركان بمحادثات حول أوكرانيا في أوسلو

أعلنت الحكومة النروجية أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه إلى أوسلو الثلاثاء للمشاركة في محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة النروج وفنلندا، بينما سيشارك جاريد كوشنر في الاجتماع عن بُعد.



وقال رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور في بيان "طلبت أوكرانيا من المبعوثين الأميركيين الخاصين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر الانضمام إلى الاجتماعات. ويسرني مشاركتهما. وقد بُذلت جهود دبلوماسية سابقة في دول عدة، ويسر النروج وفنلندا مواصلة هذا العمل. والهدف هو توجيه الجهود الدبلوماسية نحو مسار أكثر بناءً".