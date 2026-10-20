الحرس الثوري الإيراني يعلن احتراق ناقلتي نفط بعد اصطدامهما بألغام زرعها في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ألغاما بحرية زرعها في مضيق هرمز تسببت باحتراق ناقلتي نفط حاولتا العبور عبر مسارات التفافية تعتبرها طهران غير قانونية.



وأشار في بيان نشره موقعه الرسمي "سبأ نيوز" الى أن "النيران اشتعلت في ناقلتي نفط مخالفتين ما تسبب بتعطيلهما جرّاء انفجار ألغام زرعها بحّارة القوة البحرية الشجعان في الحرس الثوري عند نقطة عبور غير قانونية في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز".