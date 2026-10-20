سفير إيران في العراق: البلدَين اتفقا على "إخراج أو تسليم" المعارضة الكردية الإيرانية

أعلن السفير الإيراني في بغداد أن الجمهورية الإسلامية والعراق اتفقا على "إخراج" عناصر الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من إقليم كردستان "أو تسليمهم لإيران"، فيما لم تعلّق السلطات العراقية.



وأورد السفير الإيراني محمّد كاظم آل صادق في منشور على منصة إكس "في إطار التعاون الأمني بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق، اتفق الجانبان خلال اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة، بحضور الوفد الإيراني ومستشار الأمن القومى العراقي، على إخراج عناصر الجماعات الانفصالية الإرهابية الإيرانية من إقليم كردستان العراق أو تسليمهم لإيران".



وأشار البيان العراقي إلى أن الاجتماع ناقش "سبل معالجة التحديات القائمة وتوحيد الرؤى بين الجهات المعنية (...) وصولا إلى حلول عملية تسهم في تنفيذ بنود الاتفاق وتحقيق أهدافه".



وكانت السلطات العراقية تولّت نزع سلاح المجموعات الإيرانية وإبعادها عن الحدود ونقلها إلى معسكرات، بموجب اتفاق العام 2023.



