زيلينسكي يتهم واشنطن بتعمّد تأخير تسليم بلاده صواريخ اعتراضية

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن بتعمّد تأخير تسليم بلاده صواريخ اعتراضية، قائلاً إنّ شحنةً سدّدت دول أوروبية ثمنها لا تزال تنتظر توقيع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.

وأضاف أنّ دولاً أوروبية مستعدة لتزويد كييف بصواريخ باتريوت من مخزوناتها، لكنها تنتظر أيضاً الموافقة الأميركية، معتبراً أنّ ذلك يشير إلى قرار سياسي بإبطاء الدعم لأوكرانيا.