بقائي ردا على التهديدات الأميركية المتعلقة بضرب المنشأة النووية في "جبل كلنك": سنرد بالمثل إن لم يكن الرد أكثر قسوة

وصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران اليوم برفقة وفد من المسؤولين الباكستانيين للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين.

إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، كان قد ردّ على التهديدات الأميركية المتعلقة بضرب المنشأة النووية في "جبل كلنك"، قائلا: سنرد بالمثل إن لم يكن الرد أكثر قسوة.



