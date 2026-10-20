باراك: ترامب يدعم السعودية ومستعد لتوفير الدعم اللوجستي

أكد السفير الأميركي لدى تركيا، توم باراك، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب واضح في دعمه للسعودية، واستعداده لتوفير الدعم اللوجستي الذي تحتاج إليه، مستبعدًا في المقابل انخراط الولايات المتحدة في معركة برية مباشرة.



