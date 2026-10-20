ترامب يحمل الهجرة مسؤولية التظاهرات العنيفة في فرنسا ويدعو أوروبا لإغلاق حدودها

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين، مجددا تحميل الهجرة مسؤولية الاحتجاجات وأعمال العنف التي شهدتها فرنسا في الأيام الأخيرة، داعيا الرئيس الفرنسي إيمانويل وأوروبا إلى إغلاق الحدود.



وقال ترامب للصحافيين في واشنطن، مكررا تصريحات كان قد أدلى بها قبل يوم "ما يحدث في فرنسا له علاقة بالهجرة وليس بالمدارس أو أي شيء آخر"، مضيفا "إنها الهجرة، وقلت للرئيس إيمانويل ماكرون: أغلقوا حدودكم".



وشهدت باريس ومدن أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع تظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار، قبل أن تتحول إلى واحدة من أسوأ موجات العنف التي شهدتها شوارع فرنسا في السنوات الأخيرة.



واستعاد ترامب تفاصيل محادثة أجراها مع ماكرون قبل مدة طويلة، حيث قال له "أنتم ترتكبون خطأً فادحا في فرنسا. أنتم تسمحون للجميع من مختلف أنحاء العالم بالدخول. العالم بأسره يدخل".



وحذره قائلا "باريس ستصبح مدينة إسلامية في القريب العاجل".



وتابع الرئيس الجمهوري "إذا لم تغلق أوروبا حدودها وتُخرج المجرمين، مثل هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يحتجون، فإن أوروبا ستنتهي".



وجعل ترامب من مكافحة الهجرة غير الشرعية ركيزة أساسية في حملته الانتخابية لعام 2024، معتمدا في بعض الأحيان على ادعاءات زائفة تحرك المخاوف العرقية.