رويبو: ترامب "منزعج" من الاتهامات الموجهة إليه بإلحاق الأذى بأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ان الرئيس دونالد ترامب "منزعج" من الاتهامات الموجهة إليه بتعمد إلحاق الضرر بأوكرانيا، بما يشمل الادعاءات بأنه أمر بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية.



وأوضح روبيو في خلال زيارة للهند "يشعر الرئيس بالانزعاج لأنه، أولا وقبل كل شيء، لا يحب أن يُلام على أمور غير صحيحة، بما في ذلك الاتهامات بأنه أمر بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية".



وأضاف: "أعتقد أن الرئيس، قبل كل شيء، يرد على التلميحات بأنه يفعل أشياء لإلحاق الضرر بأوكرانيا عمدا، وهو أمر غير عادل وغير صحيح".