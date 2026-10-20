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بريطانيا ستنشر طائرات تايفون لدعم حماية المدن السعودية من هجمات الحوثيين

أخبار دولية
2026-10-20 | 07:06
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بريطانيا ستنشر طائرات تايفون لدعم حماية المدن السعودية من هجمات الحوثيين
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بريطانيا ستنشر طائرات تايفون لدعم حماية المدن السعودية من هجمات الحوثيين

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أنها ستنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي في مهام دفاعية مضادة للطائرات للمساعدة في حماية المدن السعودية والبنية التحتية الحيوية من الهجمات الجوية التي يشنها الحوثيون.
 

أخبار دولية

بريطانيا

طائرات

تايفون

السعودية

الحوثيين

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