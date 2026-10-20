غوغل تفيد بأعطال في عدد من خدمات الحوسبة السحابية في أوروبا

أفادت شركة غوغل عبر موقعها الإلكتروني المخصص لمتابعة خدماتها، بأعطال خطرة في خدمات تابعة لـ"غوغل كلاود" في مركز بياناتها الأوروبي الواقع في لندن.



وأعلن مصرف "ريفولت" الرقمي البريطاني عن أعطال تؤثر على عدد من خدماته، عزاها مصدر مطّلع إلى عطل في خدمات "غوغل كلاود"، بينما قالت غوغل في تحديث بهذا الشأن إن "عددا من خدمات غوغل كلاود تشهد ارتفاعا في معدلات الأخطاء وانقطاعات متقطعة في الشبكة في منطقة يوروب وست"، في إشارة إلى مركز بياناتها في لندن.