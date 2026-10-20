الأمم المتحدة تدعو إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى تعز المحاصرة من الحوثيين في اليمن

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بفتح ممر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون المدعومون من إيران منذ مطلع تشرين الأول، ويغلقون الطريق التي تربطها بعدن.



وحذّر تورك في بيان، من أنّ "إغلاق الحوثيين طريق الإمداد الوحيدة التي تربط تعز بعدن يعرّض المدنيين لمخاطر جسيمة، ويمنع وصول المساعدات الإنسانية ويعوق الحصول على السلع الأساسية"، قائلا: "يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المدينة فورا وتسهيل مرورها".