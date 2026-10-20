13 قتيلا و34 جريحا في تصادم بين حافلة وشاحنة في مصر

قُتل 13 شخصا وأُصيب 34 آخرون في تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة ثقيلة غرب العاصمة المصرية الثلاثاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حكومية.وقالت صحيفة "أخبار اليوم": "لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 34 آخرون، في تصادم مروع بين أتوبيس... وسيارة نقل ثقيل صباح اليوم، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي".