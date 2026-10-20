وزير الدفاع الأميركي يؤكد زيارة إسرائيل وإجراء محادثة مع نتنياهو

أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث اليوم الثلاثاء أنه زار القوات الأميركية في إسرائيل، مشيرا إلى أنه لن يكشف عن تفاصيل محادثة خاصة أجراها مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.



وقال هيغسيث لصحفيين "كنت هناك لزيارة قواتنا، وأتيحت لي فرصة التحدث إلى رئيس الوزراء... بالطبع، لن أتطرق إلى طبيعة محادثتنا، لكنهم كانوا شركاء جيدين، وأنا أقدر ذلك".