عراقجي: لم نتلق ردا من السعودية ولا الحوثيين على مبادرتنا للوساطة

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع قناة العراقية الإخبارية بثتها اليوم الثلاثاء أن طهران لم تتلق ردا من السعودية ولا الحوثيين في اليمن بشأن مبادرتها للوساطة.



وطرح عراقجي هذه المبادرة لأول مرة في وقت سابق هذا الشهر في وقت كثف فيه الحوثيون المتحالفون مع إيران هجماتهم على المملكة.