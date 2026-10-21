أكسيوس نقلًا عن مسؤول أميركيّ: ويتكوف سيلتقي بوتين ومقترح لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن مسؤول أميركيّ أنّ الميعوص الأميركيّ ستيف ويتكوف سيلتقي الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ اليوم وسيقدم له مقترحًا محدثًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقلت أكسيوس عن المسؤول.

وأمل المسؤول أن يؤدي المقترح الجديد لتمهيد الطريق نحو مفاوضات مباشرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال: “أوكرانيا طرحت في أوسلو أفكارا ومقترحات جديدة تم مناقشتها لإنهاء الحرب”.

وأضاف: “مناقشات أوسلو ركزت على صياغة مقترح موحد لاتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا”.

ولفت إلى أنّ الأطراف أحرزت تقدمًا ملموسًا في أوسلو وهناك توافق في شأن خطوات إنهاء الحرب في أوكرانيا.