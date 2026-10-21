ويتكوف: محادثات أوسلو مثمرة وبوتين يبدي استعداداً لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا

أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن المحادثات التي جرت في أوسلو كانت مثمرة، آملا بأن تشكل تقدما ملموسا نحو تحقيق السلام في أوكرانيا.



وقال ويتكوف في خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "نأمل أن ينظر الرئيس في إمكانية استئناف المفاوضات بين موسكو وواشنطن وكييف لبحث جوانب فنية".



وأضاف ويتكوف: "نأمل أن ينظر بوتين في إمكانية استئناف المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا لبحث مسائل تقنية".



وتابع: "يوجد أساس يمكن البناء عليه للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا".



من جهته، قال بوتين: "مهتمون بموضوع استئناف التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة".



وأضاف: "يهمني الاطلاع على تقييمات الأزمة بشأن إيران ومستعدون للمساعدة في حلها".

