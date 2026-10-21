بزشكيان: أميركا لا يمكنها أن تتوقع حوارا مع إيران في ظل الحصار والتهديد

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قوله إن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتوقع حوارا مع إيران في ظل حصارها الذي تفرضه على البلاد وتهديدها لها، وذلك بعد يوم من زيارة قائد الجيش الباكستاني لطهران لمناقشة جهود الوساطة والتطورات الإقليمية.