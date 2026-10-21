الكرملين يبدي استعداده لاستئناف المحادثات الثلاثية مع كييف وواشنطن منتصف تشرين الثاني

أبدى الكرملين استعداد روسيا لاستئناف المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا الشهر المقبل، وذلك بعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ.وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف لصحافيين: "أبلغ رئيسنا ستيف ويتكوف بأننا مستعدون من حيث المبدأ لاستئناف المحادثات المذكورة"، مشيرا إلى أنها قد تُعقد منتصف تشرين الثاني، "على أن يكون موضوعها الرئيسي بناء الأمن... بعد انتهاء النزاع".من جهة أخرى، أفاد الكرملين بأن الأفكار الأوكرانية والأوروبية التي عرضها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على بوتين، والهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، تفتقر إلى المضمون.وقال أوشاكوف للصحافيين: "أَطلع ستيف ويتكوف فلاديمير بوتين على مضمون المحادثات التي أجراها في أوسلو" الثلاثاء مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين. وأضاف: "تحدّث عن بعض الجوانب الجديدة في مقاربة الأوروبيين وكييف، لكنها في الواقع تفتقر إلى المضمون".كذلك، كشف مستشار الكرملين أن اجتماعا ثلاثيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ "يجري التحضير له".وقال أوشاكوف: "يجري التحضير لاجتماع محتمل، سيكون الأول من نوعه، لقادة الصين وروسيا والولايات المتحدة..."، مشيرا الى أن الهدف هو إدراج الاجتماع ضمن برنامج قمة آسيا والمحيط الهادئ المقررة في شينزن الشهر المقبل.