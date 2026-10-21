أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
شهر عسل
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكرملين يبدي استعداده لاستئناف المحادثات الثلاثية مع كييف وواشنطن منتصف تشرين الثاني

أخبار دولية
2026-10-21 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكرملين يبدي استعداده لاستئناف المحادثات الثلاثية مع كييف وواشنطن منتصف تشرين الثاني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الكرملين يبدي استعداده لاستئناف المحادثات الثلاثية مع كييف وواشنطن منتصف تشرين الثاني

أبدى الكرملين استعداد روسيا لاستئناف المحادثات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا الشهر المقبل، وذلك بعد لقاء الرئيس فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في سان بطرسبورغ.
     
وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف لصحافيين: "أبلغ رئيسنا ستيف ويتكوف بأننا مستعدون من حيث المبدأ لاستئناف المحادثات المذكورة"، مشيرا إلى أنها قد تُعقد منتصف تشرين الثاني، "على أن يكون موضوعها الرئيسي بناء الأمن... بعد انتهاء النزاع".
          
من جهة أخرى، أفاد الكرملين بأن الأفكار الأوكرانية والأوروبية التي عرضها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف على بوتين، والهادفة إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، تفتقر إلى المضمون.
     
وقال أوشاكوف للصحافيين: "أَطلع ستيف ويتكوف فلاديمير بوتين على مضمون المحادثات التي أجراها في أوسلو" الثلاثاء مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين. وأضاف: "تحدّث عن بعض الجوانب الجديدة في مقاربة الأوروبيين وكييف، لكنها في الواقع تفتقر إلى المضمون".
          
كذلك، كشف مستشار الكرملين أن اجتماعا ثلاثيا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ "يجري التحضير له".
     
وقال أوشاكوف: "يجري التحضير لاجتماع محتمل، سيكون الأول من نوعه، لقادة الصين وروسيا والولايات المتحدة..."، مشيرا الى أن الهدف هو إدراج الاجتماع ضمن برنامج قمة آسيا والمحيط الهادئ المقررة في شينزن الشهر المقبل.
 

أخبار دولية

الكرملين

كييف

واشنطن

بوتين

ستيف ويتكوف

LBCI التالي
اليونان على خطى فرنسا ... الآلاف يتظاهرون في أثينا ومدن أخرى تنديدا بغلاء المعيشة
ماكرون يصل إلى الرياض في محطة مفاجئة ضمن جولته الخليجية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-08

زيلينسكي: كييف تتطلع إلى عقد محادثات ثلاثية مع موسكو وواشنطن هذا الشهر

LBCI
آخر الأخبار
10:52

مساعد الرئيس الروسي: بوتين أبلغ ويتكوف باستعداد روسيا لاستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن أوكرانيا في 10 تشرين الثاني

LBCI
أخبار دولية
05:54

ويتكوف: محادثات أوسلو مثمرة وبوتين يبدي استعداداً لاستئناف المفاوضات بشأن أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
10:32

فيستي عن الكرملين: جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأمريكا وأوكرانيا قد تُعقد في أبوظبي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:46

الإماراتية لانا نسيبة تعلن ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
16:30

إسرائيل تعتقل مرشحا للكونغرس الأميركي أثناء قطف الزيتون في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
16:28

البابا لاون لن يحتاج لعلاج إضافي بعد العملية التي خضع لها

LBCI
أخبار دولية
15:46

ترامب: أصبحنا أقرب من أي وقت مضى من إنهاء الحرب في أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2026-05-14

طقس متقلب اليوم ولغاية الاحد واحتمال خفيف لتساقط بعض الامطار ورياح ناشطة

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-11

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: الولايات المتحدة قبلت بعض شروطنا فيما لا تزال شروط أو مسائل أخرى غير واضحة

LBCI
خبر عاجل
2026-05-09

بلومبرغ عن تقديرات لمجموعة غولدمان ساكس: مخزون النفط العالمي اقترب من أدنى مستوياته منذ عام 2018

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-05

متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف النزوح السوري مع الاتحاد الأوروبي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

من المزارع إلى المطاعم… رحلة وجبة تحرّك الاقتصاد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

من ينقذ موسم التفاح اللبناني؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

السلب بقوة السلاح... عصابات تهدّد أمن اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

من احتمالات الحرب على إيران إلى خطوط التواصل الأميركية–الروسية–الصينية... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

التصعيد الإقليمي بين الميدان والدبلوماسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

الانتخابات الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لحكومة وحدة والمعركة تحتدم على دور الأحزاب العربية في الكنيست المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

محادثات تامبا في يومها الثاني: لا اتفاق على آلية التحقق والجيش اللبناني يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

إسرائيل تلوّح بضرب إيران قبل الانتخابات وسط رفض عسكري وتصاعد التوتر على جبهة لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدمة النشرة المسائية 21-10-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
10:20

أمن الدولة يوقف لبنانيَّين بجرم تبييض الأموال في قضية مرتبطة بشركات محلية وخارجية

LBCI
أمن وقضاء
14:26

بالفيديو - قوى الأمن تحذر: "معك مخفر حبيش... هيك ببلش الإحتيال انتبهوا"

LBCI
فنّ
10:47

باميلا الكيك تهاجم نادين نجيم والأخيرة تردّ بسخرية: "تربيتها وأصلها ونفسيتها… وشكلها"

LBCI
حال الطقس
01:49

احتمال تساقط بعض الامطار قبل استقرار الطقس مجدّدًا

LBCI
أخبار لبنان
12:56

بعد تسجيل حالتي تسمّم... وزارة الصحة تحذّر من مخاطر تناول الفطر البري

LBCI
أمن وقضاء
09:55

اعتبارًا من الغد... أشغال على المسلك الشرقي للأوتوستراد الساحلي – جسر فواد شهاب من دون منع المرور

LBCI
أخبار لبنان
04:04

معلومات الـLBCI: مجلس الأمن بعقد مشاورات مغلقة في شأن التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1559

LBCI
اسرار
00:00

أسرار الصحف المحلية ٢١-١٠-٢٠٢٦

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More