ماكرون يصل إلى الرياض في محطة مفاجئة ضمن جولته الخليجية

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى الرياض في محطة مفاجئة ضمن جولته الخليجية، رغم هجمات الحوثيين اليمنيين على العاصمة السعودية، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.



ووصل ماكرون إلى الرياض آتيا من قطر. وهو أول رئيس دولة غربي يزور العاصمة السعودية منذ تصاعد هجمات الحوثيين في مطلع تشرين الأول.

