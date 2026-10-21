السيسي: الجهد العسكري المصري هو "للدفاع" عن السعودية ولا يشمل مهاجمة اليمن

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنّ اقتراح القاهرة تقديم دعم عسكري للرياض، هو "للدفاع عن أراضي السعودية ولا يشمل هجوما على اليمن".



ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المقرّبة من المخابرات المصرية والتي ستبثّ خطابا للسيسي قوله إن "وقوف مصر مع دول الخليج يأتي امتدادا للأمن القومي العربي المشترك".