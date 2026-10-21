ولي العهد السعودي يجتمع بوزير الخارجية المصري في الرياض

أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى في الرياض اليوم الأربعاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وبحثا "التطورات الإقليمية، وتنسيق الجهود بشأنها"، وذلك في ظل تصاعد الأعمال القتالية بين المملكة والحوثيين.وخلال اللقاء، تسلّم ولي العهد رسالة خطية إلى العاهل السعودي الملك سلمان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.