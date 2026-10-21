السعودية تقيد واردات الدواجن من ولاية برازيلية عقب تسجيل إصابة بمرض نيوكاسل

أعلنت وزارة الزراعة البرازيلية أن السعودية علقت استيراد لحوم الدواجن من ولاية سانتا كاتارينا البرازيلية بعد الإبلاغ عن إصابة بمرض نيوكاسل في مزرعة تجارية.



أوضحت الوزارة في بيان، أن التعليق يشمل منتجات لحوم الدواجن.



وتشير بيانات الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني إلى أن السعودية كانت ثالث أكبر مشتر للحوم الدجاج من البرازيل في 2025.



وسجلت البرازيل، أكبر مصدر للحوم الدجاج في العالم، إصابة واحدة بالمرض في مزرعة ديوك رومية بولاية سانتا كاتارينا في وقت سابق هذا الأسبوع.