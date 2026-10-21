الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مكتب محاماة باليونان وبنما لمساعدته قطاع الشحن الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مكتب "كارناكيس وكارناكيس" للمحاماة باليونان وبنما، مشيرة إلى أنه قدم دعما لقطاع الشحن الإيراني لسنوات.ونص بيان صادر عن وزارة الخزانة على أن شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية أصدرت أيضا استدعاء إداريا للمضي قدما في تحقيق مع أحد البنوك اليونانية بشأن صلات محتملة بإيران. ولم يذكر البيان اسم البنك.كما وجهت الشبكة طلبات للحصول على معلومات إلى ستة بنوك أخرى في أوروبا بشأن علاقاتها مع مؤسسات مالية إيرانية خاضعة لعقوبات أمريكية.