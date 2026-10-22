هيئة الطيران المدني: قتيل و8 جرحى في اعتداء على مطار الدمام في شرق السعودية الأربعاء

قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون في اعتداء الأربعاء على مطار الملك فهد الدولي في الدمام في شرق السعودية، على ما أعلنت هيئة الطيران المدني صباح الخميس، فيما يواصل الحوثيون المدعومون من إيران استهداف مطارات ومنشآت نفطية في أرجاء المملكة.

وقالت الهيئة في بيان على منصة اكس "تعرّض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء مساء يوم الأربعاء ... نتج عن الاعتداء حالة وفاة لمقيم وإصابة 8 آخرين، تراوحت إصاباتهم من الطفيفة إلى البليغة"، من دون أن تذكر مصدر المسيّرة.

وأعلن التحالف بقيادة السعودية خلال الساعات القليلة الماضية "اعتراض وتدمير" خمسة مسيرات في هذه المنطقة الغنية بالنفط.

والاربعاء، أعلنت وزارة الطاقة السعودية مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جراء سقوط شظايا عقب اعتراض طائرة مسيّرة كانت تستهدف منشأة في حقل شيبة النفطي الواقع في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.