تحطم مقاتلة فرنسية خلال طلعة تدريبية ومقتل طياريها

أفاد سلاح الجو والفضاء الفرنسي بتحطم مقاتلة من طراز "ميراج 2000 دي" مساء الثلاثاء قرب مدينة نانسي بشمال شرق فرنسا أثناء طلعة تدريبية، ما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين.

وقال الجيش إن الحادث تعرضت له الطائرة التابعة للقاعدة الجوية 133 في نانسي-أوشي قرب منطقة روجيفيل" قرابة الساعة 23,00.

وصرح النائب العام في مدينة ميتز ديفيد توفيه لوكالة فرانس برس مساء الأربعاء، إن كلا من الطيار البالغ 27 عاما ومساعده الملاح البالغ 44 عاما، لم يسعفهما الوقت لاستخدام مقعدي القذف قبل ارتطام الطائرة بالأرض.

عُثر على محركات مقعدي القذف في موقع التحطم.

وأضاف توفيه "بالنظر إلى عنف الاصطدام، لا يوجد أي مؤشر في التحقيق يتيح لنا الاعتقاد بأن أيا من فردي الطاقم سيُعثر عليه حيا".

خلال تصريحات أدلى بها في الدوحة، أثناء جولة في الخليج، أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء عن "تعازي الأمة".

وقال المتحدث باسم سلاح الجو والفضاء ديفيد بابالاردو إنه "في نهاية المرحلة التكتيكية من التمرين التدريبي، وأثناء رحلة العودة ليلا بالاعتماد على أجهزة الطيران، فقدت مراقبة الحركة الجوية الاتصال اللاسلكي والراداري بالطائرة"، مضيفا أنه لم يصدر أي نداء استغاثة، كما "لم تكن هناك أي محاولة لاستخدام مقعد القذف".