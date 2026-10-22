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مصدر لرويترز: تركيا تستضيف وزراء خارجية إقليميين وأوروبيين لبحث الوضع بالمنطقة

أخبار دولية
2026-10-22 | 05:34
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مصدر لرويترز: تركيا تستضيف وزراء خارجية إقليميين وأوروبيين لبحث الوضع بالمنطقة
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مصدر لرويترز: تركيا تستضيف وزراء خارجية إقليميين وأوروبيين لبحث الوضع بالمنطقة

ذكر مصدر دبلوماسي تركي أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيستضيف نظراءه من مصر وباكستان والسعودية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول غدا الجمعة لإجراء محادثات حول الصراعات الإقليمية.

وقال المصدر إن الدول السبع ستجتمع بهذه الصيغة لأول مرة، بمبادرة من تركيا، فيما تهدد الحروب في إيران واليمن وأوكرانيا طرق الشحن والأمن الإقليمي.

وتوقع المصدر أن يناقش الوزراء القضية الإسرائيلية الفلسطينية، وآخر المستجدات في مضيق هرمز، والتطورات المتعلقة باليمن، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وفرص تعزيز التعاون بين دول المنطقة والدول الأوروبية.

وبحسب المصدر، من المتوقع أن يؤكد فيدان على ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، وأن يجدد دعم تركيا لأمن السعودية في مواجهة هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا وباكستان والمملكة.

وأوضح المصدر أن هاكان سيبلغ نظراءه أيضا بأن أنقرة تعمل على منع امتداد الحرب في أوكرانيا إلى البحر الأسود، وأنه سيشير إلى المخاطر الأمنية الإقليمية التي يشكلها الصراع.

 

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