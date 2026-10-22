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الحوثيون يحاولون إنقاذ قارب يقل 14 هنديا قرب جزيرة بالبحر الأحمر
أخبار دولية
2026-10-22 | 06:35
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الحوثيون يحاولون إنقاذ قارب يقل 14 هنديا قرب جزيرة بالبحر الأحمر
أعلنت
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اليمنية
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