وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وتركيا والسعودية ومصر وباكستان يلتقون الجمعة في اسطنبول

تُعقد في اسطنبول الجمعة محادثات بين وزراء خارجية ثلاث دول أوروبية كبرى ونظرائهم في تركيا والسعودية وباكستان ومصر، بمبادرة من أنقرة، على ما أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية أ.ف.ب.

وأوضح المصدر أن وزراء خارجية ما يُعرف بمجموعة "إي 3" التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا سيلتقون نظراءهم من مجموعة "آر 4" التي استُحدثت أخيرا، ويبحثون في القضية الفلسطينية والتطورات في اليمن ومضيق هرمز، وسبل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتمكنت تركيا التي دعت إلى هذا الاجتماع من تكريس موقعها كقوة إقليمية بارزة، ووقّعت في آب/أغسطس الفائت مع باكستان والمملكة العربية السعودية "اتفاق مكة للدفاع".

وطُرِح انضمام مصر إلى هذا التحالف الدفاعي، لكنها لم تفعل إلى اليوم.

ويُعد الاجتماع الأول من نوعه بين المجموعتين.

وقال المصدر إن "الدول السبع ستجتمع لأول مرة ضمن هذه الصيغة بمبادرة من تركيا"، موضحا أنها ستبحث "فرص التعاون والتنسيق التي يمكن تنفيذها (...) في المرحلة المقبلة".