العاهل الأردني يؤكد خلال لقائه الشيباني رفض "الاعتداءات الإسرائيلية" على سوريا

أكد العاهل الأردنيّ الملك عبد الله الثاني خلال استقباله وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في عمان رفض المملكة "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية"، في وقت كثفت اسرائيل أخيرا وتيرة عملياتها داخل هذه الأراضي.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي ان الملك عبد الله أكد للشيباني "دعم الأردن لجهود الشقيقة سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها على أراضيها".

وجدد تأكيد "رفض الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية".

وأوضح البيان ان اللقاء تناول "ضرورة تكثيف جهود خفض التصعيد في المنطقة والحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها، فضلا عن مجمل التطورات في الضفة الغربية والقدس وغزة".

وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ونظيره السوري في بيان مشترك عقب لقائهما في العقبة "إدانة الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية".

وشددا على "ضرورة وقفها، باعتبارها انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974".

وشدد الوزيران على "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة، واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".