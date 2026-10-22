ترامب: إيران تسعى لرفع أسعار النفط قبل انتخابات الكونغرس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران تبذل قصارى جهدها لرفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.



وأضاف، في منشور على منصة (تروث سوشال)، "يختلقون حتى أخبارا كاذبة عن عمليات تفجير وألغام، وكل شيء آخر".