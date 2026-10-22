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زلزال بقوة 7 درجات يضرب التيبت
أخبار دولية
2026-10-22 | 12:30
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زلزال بقوة 7 درجات يضرب التيبت
ضرب زلزال بلغت قوته 7 درجات منطقة التيبت في الصين ليل الخميس، وفق ما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، من دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.
وحُدد مركز الزلزال الذي ضرب عند الساعة 10,33 مساء (14,33 بتوقيت غرينتش) على مسافة نحو 190 كيلومترا إلى شرق ناغتشو وشمال شرقها، و390 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من لاسا. وضرب على عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات.
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