الإمارات تكشف عن تلوث بحري في سواحلها نتيجة تسرب نفطي من ناقلة

كشفت السلطات الإماراتية الجمعة عن تلوث بحري في سواحلها ناتج عن تسرب نفطي من ناقلة، امتد تأثيره إلى إمارة أم القيوين التي أُغلِقت شواطئها موقتا، علما أن سفنا عدة في المنطقة تعرضت لهجمات في الأسابيع الأخيرة.



وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئي الإماراتية في بيان على منصة إكس أنها "رصدت تلوثا بحريا ناتجا عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية امتدت آثاره إلى شواطئ إمارة أم القيوين" في شمال البلاد.



وخلال الأيام القليلة الماضية، أفاد عدد من السكان في الإمارات الشمالية بما فيها دبي عبر مواقع التواصل عن ملاحظتهم رائحة نفطية في الأجواء.



وأشارت الوزارة إلى أن الروائح التي "لوحظت من قبل سكان إمارة الشارقة وعجمان وأم القيوين لا تشكل أي مخاوف أو مخاطر صحية على السكان".



وتعرّضت سفن عدة في الأسابيع الماضية لهجمات قرب مضيق هرمز أو داخله، وهو الممر المائي الحيوي الذي يشكّل أحد أبرز محاور النزاع بين طهران وواشنطن.



وتسعى طهران إلى بسط سيطرتها على المضيق الذي عطلت الملاحة فيه إلى حد كبير منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مطالبة السفن بالحصول على إذن منها للعبور. وفي المقابل، فرضت واشنطن حصارا على موانئ وسفن الجمهورية الإسلامية.



وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كي ام تي او) أبلغت في 9 تشرين الأول عن تعرّض سفينة لإصابة بمقذوف في السواحل بين إمارتي أم القيوين ورأس الخيمة الشماليتين.



وقالت الهيئة إن الحادث نتج عنه نشوب حريق أُخمد لاحقا.



ووفق شركة "فانغارد" البريطانية للأمن البحري، فإن السفينة هي ناقلة نفط "GEM NO.2" ترفع علم بنما.