أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البابا لاوون يتغيب عن لقاء أسيزي للسلام بنصيحة أطبائه

أخبار دولية
2026-10-23 | 05:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البابا لاوون يتغيب عن لقاء أسيزي للسلام بنصيحة أطبائه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البابا لاوون يتغيب عن لقاء أسيزي للسلام بنصيحة أطبائه

أعلن الفاتيكان الجمعة أن البابا لاوون الرابع عشر لن يشارك في لقاء للسلام في أسيزي الأسبوع المقبل، بناء على نصيحة أطبائه، فيما يتعافى من عملية جراحية لاستئصال عُقيدة سرطانية في الرئة.
     
وكتب الفاتيكان في بيان أنه لدعم التعافي بعد جراحة الصدر، وعملا بنصيحة الأطباء، "لن يتمكن البابا لاوون الرابع عشر من حضور لقاء "سلام منزوع السلاح وينزع السلاح" في أسيزي في 27 تشرين الأول".
     
وأوضح أن لقاء أسيزي، الذي يُقام في الذكرى الأربعين لليوم العالمي للصلاة من أجل السلام، سيمضي كما هو مقرر، وسيوجه البابا رسالة إلى المشاركين فيه.
     
وقال الطبيبان لويجي كاربوني وستيفانو مارغاريتورا، في بيان منفصل نشره الفاتيكان، إن صورة بالأشعة السينية لصدر البابا أظهرت "تقدما ممتازا في التعافي بعد الجراحة"، لكنهما أوصيا بتوخي الحذر بشأن الرحلة إلى أسيزي.
     
وغادر الحبر الأعظم، البالغ 71 عاما، مستشفى جيميلي في روما السبت، بعد خمسة أيام من خضوعه لجراحة لاستئصال الجزء السفلي من رئته اليمنى، حيث رصد الأطباء عُقيدة سرطانية.
     
وقال أطباؤه الأربعاء إنه لا يحتاج إلى علاج إضافي بعد نجاح العملية، إذ تبيّن أن السرطان "موضعي".
     
وأعلن البابا، الذي يتزعم 1,4 مليار كاثوليكي في العالم، الأحد أنه سيستأنف مهامه "تدريجيا".
     
وأكّد الأطباء عدم وجود مانع طبي يحول دون قيام البابا بزيارة مقررة منذ فترة طويلة إلى الأوروغواي والأرجنتين والبيرو، حيث عاش عقدين، من 6 إلى 17 تشرين الثاني.
     
وكانت آخر زيارة للاوون إلى أسيزي، التي تحيي هذا العام الذكرى الـ800 لوفاة القديس فرنسيس، في آب، للمشاركة في لقاء جمع آلاف الشبان من أنحاء أوروبا.
     
وبحسب الفاتيكان، سيجمع لقاء الصلاة، الذي يُقام من الأحد إلى الثلاثاء، 384 ممثلا عن أديان وثقافات ومؤسسات من 53 دولة.
     
وأُطلق هذا اللقاء في عهد البابا يوحنا بولس الثاني.
     

أخبار دولية

لاوون

يتغيب

أسيزي

للسلام

بنصيحة

أطبائه

LBCI التالي
سول تقترح مجددا إجراء محادثات مع بيونغيانغ بشأن الحدود البرية
الإمارات تكشف عن تلوث بحري في سواحلها نتيجة تسرب نفطي من ناقلة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-07-26

البابا لاوون الرابع عشر: ليمنح الطوباوي إلياس الحويك السلام للبنان

LBCI
أخبار دولية
2026-08-05

البابا يزور مدينة أسيزي الإيطالية للقاء آلاف الشباب الأوروبيين

LBCI
منوعات
2026-07-31

البابا لاوون الرابع عشر يكشف مفاجأة عن أصوله: أسلافي كانوا عبيداً ومُلّاك عبيد

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-13

يوحنا العاشر في روما.. لقاء مرتقب مع البابا لاوون الرابع عشر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:16

قتلى وجرحى في إطلاق نار بكنيسة في محافظة الكرك الأردنية

LBCI
أخبار دولية
07:00

الإمارات واليونان تعلنان عن صفقات بقيمة 12.75 مليار يورو

LBCI
أخبار دولية
06:55

بن غفير يميني متطرف يكسب زخما متزايدا في الانتخابات الاسرائيلية

LBCI
أخبار دولية
06:51

وزير إسرائيلي يميني متطرف يأمر بهدم مبان فلسطينية قرب موقع الهجوم في الضفة الغربية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-10-16

العفو العام ينهي ملاحقة "دكتور فود" في قضية مخدرات... وهكذا استقبلته والدته (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-24

القضاء السوري يحكم حضوريا بالسجن المؤبد على المفتي السابق أحمد حسون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-10-14

لاكروا في بيروت... والوقت ينفد أمام اليونيفيل!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-08-14

مقدمة النشرة المسائية 14-8-2026

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:00

الإمارات واليونان تعلنان عن صفقات بقيمة 12.75 مليار يورو

LBCI
أخبار دولية
06:51

الكرملين: مفاوضات روسية أوكرانية بوساطة أميركية في أبوظبي الشهر المقبل

LBCI
أخبار لبنان
05:38

سلام في مؤتمر "نحو تطوير النقل المشترك في لبنان": لنجعل من لقائنا خطوة عملية نحو بلد تتصل مناطقه ويصبح التنقل فيه خدمة عامة موثوقة

LBCI
عالم الطبخ
13:43

فيليه السلمون وسلطة الهليون والأفوكادو مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الغايب يعود... والموعد في الرياض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

مناورة PEGASUS CEDAR تأكيد على دعم الجيش

LBCI
أخبار لبنان
13:30

مرقص: الحكومة شددت على التحقيق في شأن شاحنة المتفجرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الانتخابات الإسرائيلية: للملف المتعلق بحزب الله موقف حاسم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:14

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
01:46

عودة المنخفضات منتصف الأسبوع المقبل... إليكم حال الطقس

LBCI
أخبار لبنان
07:36

عون يصدر مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية

LBCI
اسرار
23:43

أسرار الصحف 23-10-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

600 مليون دولار… خلاف ضريبي جديد والودائع في الواجهة

LBCI
أمن وقضاء
10:38

من لبنان إلى 3 دول عربية... أمن الدولة يوقف امرأة مطلوبة ببلاغ من الإنتربول

LBCI
فنّ
02:57

إصابة محمد رمضان في شجار مع نمر... وهذا ما كشفه من كواليس مسلسل "عشماوي"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الغايب يعود... والموعد في الرياض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More