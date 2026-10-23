وزير إسرائيلي يميني متطرف يأمر بهدم مبان فلسطينية قرب موقع الهجوم في الضفة الغربية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش أنه أمر بهدم مبانٍ قريبة من موقع إطلاق النار في الضفة الغربية المحتلة الذي أسفر في وقت سابق من اليوم عن إصابة خمسة إسرائيليين على الأقل بجروح.



وقال سموطريتش الذي يشغل أيضا منصبا في وزارة الدفاع، "عقب الهجوم، أمرت بالهدم الفوري لصفٍ طويل من المباني العربية غير القانونية المتاخمة لموقع الهجوم". وأضاف "سيتم تنفيذ الأمر خلال الساعة المقبلة، وستتواصل عمليات الهدم طوال فترة بعد الظهر".