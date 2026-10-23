الكرملين: مفاوضات روسية أوكرانية بوساطة أميركية في أبوظبي الشهر المقبل

أعلن الكرملين أنّ مفاوضات روسية أوكرانية بوساطة أميركية ستُعقد في أبوظبي خلال تشرين الثاني.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن استعداد روسيا لاستئناف المفاوضات الثلاثية مع الولايات المتحدة وأوكرانيا، قائلًا إنّ أي محادثات مقبلة يجب أن تركّز على الترتيبات الأمنية بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، بدلًا من وقف موقت لإطلاق النار.