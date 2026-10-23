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رئيس الأركان الروسي: موسكو ستلتزم هدنة في أوليشكي الأوكرانية اعتبارا من الثلاثاء الساعة 1,00 ت غ
أخبار دولية
2026-10-23 | 13:13
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رئيس الأركان الروسي: موسكو ستلتزم هدنة في أوليشكي الأوكرانية اعتبارا من الثلاثاء الساعة 1,00 ت غ
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي أن قواته ستلتزم هدنة محلية في أوكرانيا اعتبارا من الثلاثاء، للسماح بتنفيذ عمليات إنسانية في مدينة أوليشكي التي تسيطر عليها القوات الروسية في منطقة خيرسون.
وفي منشور على المنصة الروسية "ماكس"، أكد الجنرال فاليري غيراسيموف أن قواته ستلتزم هذه الهدنة "اعتبارا من الساعة 04:00 (01:00 ت غ) في 27 تشرين الأول/اكتوبر 2026"، في إطار "العملية الإنسانية الجارية في محيط" مدينة أوليشكي.
وأشار إلى أن الهدنة ستُطبّق "في محور خيرسون"، من دون التطرق إلى تفاصيل إضافية عن نطاقها الجغرافي أو مدتها.
وأوضح أن قواته ستجري "استطلاعا تقنيا" على الأرض لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وسلامة المدنيين في هذه المنطقة الشديدة الخطورة على الجبهة.
وكانت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب صرحت في إعلان مفاجئ الجمعة، بأنها نجحت في تأمين وقف محلي لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في مدينة أوليشكي المنكوبة، حيث لا يزال السكان عالقين ويعانون من نقص في الغذاء.
أخبار دولية
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