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الإليزيه: إطلاق النار في ضواحي باريس "اعتداء إرهابي عنصري"

أخبار دولية
2026-10-23 | 13:01
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الإليزيه: إطلاق النار في ضواحي باريس &quot;اعتداء إرهابي عنصري&quot;
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الإليزيه: إطلاق النار في ضواحي باريس "اعتداء إرهابي عنصري"

من المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الجمعة إلى مدينة تراب في ضواحي باريس والتي شهدت في وقت سابق "اعتداء إرهابيا عنصريا" أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة. 
     
وسيُعبّر ماكرون عن "تضامنه مع جميع الأشخاص الذين يبذلون جهودا ميدانية"، كما سيجتمع برئيس البلدية وفرق الإغاثة وعدد من سكان المدينة، وفق المصدر نفسه.
     
 

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