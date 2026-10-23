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ترامب: سأتحدث إلى ماسك إذا لم تُحلّ مشكلة ستارلينك في أوكرانيا

أخبار دولية
2026-10-23 | 16:26
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ترامب: سأتحدث إلى ماسك إذا لم تُحلّ مشكلة ستارلينك في أوكرانيا
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ترامب: سأتحدث إلى ماسك إذا لم تُحلّ مشكلة ستارلينك في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتحدث إلى إيلون ماسك إن استمرت المشاكل في خدمة "ستارلينك" المخصّصة للاستخدام العسكري في أوكرانيا.
     
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض بعدما أعلنت أوكرانيا استمرار وجود مشاكل في منصة "ستارشيلد" للاتصالات "إن كانت هناك مشكلة، فسأعمل على حلّها".
     
وردا على سؤال عما إذا كان تواصل مع ماسك لإعادة إتاحة الخدمة، قال ترامب: "لم أتحدث إليه. قد أضطر إلى ذلك، لكنني لم أتحدث إليه. سمعت أن المشكلة حُلّت، لكن إن لم تكن قد حُلّت، فسأتواصل معه".
     
وكان ترامب أعلن الخميس أن إيلون ماسك الذي تملك شركته "سبايس إكس" نظام "ستارشيلد"، أعاد تشغيل الخدمة.
     
ورفض الرئيس الأميركي الجمعة الانتقادات التي ترى أن القوة التي بيد إيلون ماسك في ما يتعلق بأوكرانيا أكبر مما ينبغي.
     
وقال: "لا أعتقد ذلك. إيلون لن يُقدم مطلقا على أي تصرف خاطئ. أنا أعرفه جيدا، إنه شخص منصف".

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