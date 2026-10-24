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ترامب يرفع الرسوم الجمركية عن بعض السلع الكندية قبيل الانتخابات

أخبار دولية
2026-10-24 | 00:10
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ترامب يرفع الرسوم الجمركية عن بعض السلع الكندية قبيل الانتخابات
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ترامب يرفع الرسوم الجمركية عن بعض السلع الكندية قبيل الانتخابات

رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمعة الرسوم الجمركية عن بعض الواردات الكندية، وذلك قبل أسبوعين من انتخابات منتصف الولاية بعدما صرحت مرشحة جمهورية تواجه منافسة قوية بأنها مارست ضغوطا لإحداث هذا التغيير.

وسيشمل هذا القرار منتجات مثل "ألواح الخشب الرقائقي، وبعض المنتجات الورقية، وآلات معينة، ومعدات تبريد" وفق ما ذكر البيت الأبيض في بيان.

وقد يساعد هذا التغيير السيناتورة سوزان كولينز التي تواجه منافسة قوية من مرشح ديموقراطي في ولاية ماين الواقعة على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا والتي تضررت بشدة من الحرب التجارية التي شنها ترامب.

وقالت كولينز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنها "ضمنت" استثناءات لـ"منتجات حيوية للقطاعات الزراعية في ولاية ماين، بما فيها تلك المتعلقة بإنتاج التوت الأزرق والبطاطا والتفاح والأعشاب البحرية".

ويستهدف الديموقراطيون مقعد كولينز في إطار سعيهم لانتزاع السيطرة على الكونغرس من الجمهوريين خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 تشرين الثاني.

ويرتبط اقتصادا الولايات المتحدة وكندا ارتباطا وثيقا، إذ تتجه نحو 70 في المئة من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة.

من جهته، صرّح دومينيك لوبلان، الوزير الكندي المسؤول عن العلاقات بين البلدين، لوكالة فرانس برس في بيان مكتوب بأن "حكومة كندا أحيطت علما بالتدابير الجمركية الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة".

وأضاف: "فيما تقيّم هذه التدابير الأخيرة، تبقى كندا مستعدة للتعاون بشكل بنّاء وبحسن نية مع الولايات المتحدة".

أخبار دولية

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