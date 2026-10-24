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روبيو يدعو الكوبيين للتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية "لإحداث تغيير إيجابي"
أخبار دولية
2026-10-24 | 00:15
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روبيو يدعو الكوبيين للتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية "لإحداث تغيير إيجابي"
دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة الكوبيين إلى التعاون "سرا" مع أجهزة الاستخبارات الأميركية، فيما تسعى واشنطن لوضع حد للحكومة الشيوعية في الجزيرة.
وقال روبيو عبر وسائل التواصل الاجتماعي "إلى من يسعون لإحداث تغيير إيجابي في كوبا، لقد حان الوقت. في ظل خيبة الأمل الناجمة عن الوعود التي لم تتحقق، والفساد، والامتيازات التي تتمتع بها قلة قليلة فقط، اغتنموا هذه الفرصة لتحقيق التغيير الذي تنشدونه من خلال التعاون سرا مع وكالة الاستخبارات المركزية".
وبدا أن هذا المنشور غير المعتاد يؤكد أن وكالة الاستخبارات المركزية تنشط حاليا في كوبا، بعد تاريخ طويل من العمليات السرية، بما في ذلك دعم غزو "خليج الخنازير" عام 1961.
ونشرت الوكالة لاحقا مقطع فيديو على منصة "إكس" يتضمن توجيهات باللغة الإسبانية للأشخاص الذين يعتقدون أن لديهم معلومات تهمها، ودعتهم كخطوة أولى وأساسية للتوجه شخصيا إلى أحد المقرات الرسمية الأميركية إذا كان بإمكانهم الوصول إليها بأمان.
وبالنسبة إلى الراغبين في التواصل مع وكالة الاستخبارات المركزية عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني (cia.gov)، وجهت الوكالة المستخدمين بضرورة الاتصال بالإنترنت عبر شبكة آمنة مع الاستعانة بمتصفح خاص وحساب بريد إلكتروني موقت لا يرتبط بأي بيانات شخصية.
ويتوجب على من يشاركون معلومات أن يكونوا مستعدين لإدراج المدينة التي يعيشون فيها ووظيفتهم ومستوى صلاحيات الوصول لديهم ومعلومات الاتصال الخاصة بهم ضمن رسالتهم.
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