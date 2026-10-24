التحالف العسكري بقيادة السعودية يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلق باتجاه الرياض

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن السبت اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون المدعومون من إيران باتجاه الرياض.



وسمع دوي انفجارَين في الساعات الأولى من صباح السبت في العاصمة السعودية الرياض، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، بعيد تحذير الدفاع المدني من تعرضها لـ"هجوم جوي معاد"، بعد فترة وجيزة من إعلان التحالف اعتراض مسيّرة بالمنطقة الشرقية، فيما تتواصل هجمات الحوثيين المدعومين من إيران بشكل يومي منذ ثلاثة أسابيع على المملكة.



وأعلن المتحدث باسم التحالف تركي المالكي عبر منصة إكس أن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".



وأفاد صحافي في فرانس برس بسماع انفجارين قويين بعد دقائق قليلة من تلقي السكان تحذيرا، رُفع بعد عشر دقائق، جاء فيه "تتعرض المنطقة لتهديد جوي معاد يرجى التصرف بهدوء والبقاء في المنزل أو مكان آمن بعيدا عن النوافذ والأبواب". كما أطلق الدفاع المدني تحذيرا مماثلا في وادي الدواسر جنوب العاصمة ونجران في جنوب المملكة.



وكان التحالف أعلن السبت أنه أسقط طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية.



وصعد الحوثيون هجماتهم على السعودية هذا الشهر، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 تشرين الأول/أكتوبر، في أعنف هجوم على أراضي المملكة منذ أكثر من عشر سنوات.



