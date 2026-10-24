واشنطن تصنف معاهد كونفوشيوس الممولة من الصين تهديدا للأمن القومي الأميركي

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الجمعة أن وزارته صنّفت "معاهد كونفوشيوس"، وهي مراكز ثقافية ممولة من الصين داخل جامعات أميركية، على أنها تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.



وقال هيغسيث إن وزارة الدفاع اتخذت هذا الإجراء بعدما ظهرت مثل هذه المنظمات مجددا في أشكال مموهة.



وصرح في مقطع فيديو: "لقد أضفنا هذه المنظمات النائمة إلى قائمتنا للمؤسسات التي تهدد أمننا القومي".



وتابع: "تبيّن أن 80 خلية دعائية جديدة ظهرت في 30 جامعة مستخدمة أسماء مختلفة ومواثيق متنوعة، لكنها تشترك كلها في المهمة نفسها: سرقة الملكية الفكرية واختراق عقول الطلاب الأميركيين".



وأشار هيغسيث إلى أن وزارة الدفاع فككت كل المراكز خلال الشهرين الماضيين.