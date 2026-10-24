ارتفاع عدد القتلى في اعتداء على كنيسة في الأردن الجمعة إلى ثمانية

ارتفع عدد القتلى جراء الاعتداء على كنيسة في محافظة الكرك جنوب عمان الجمعة إلى ثمانية، وفق حصيلة جديدة أعلنها وزير الصحة ابراهيم البدور السبت.



وقال الوزير في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس: "ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في الاعتداء على كنيسة قرية الحمود في الكرك إلى ثمانية شهداء بعد وفاة أحد المصابين ممن كانوا بحالة حرجة".



وبحسب الوزير هناك 26 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم حالة حرجة واحدة.



وقتل سبعة أشخاص الجمعة في إطلاق نار نفّذه مسلحون "متطرفون" داخل وخارج كنيسة الروم الأرثوذكس في محافظة الكرك على مسافة 118 كلم جنوب عمان، بحسب حصيلة أولية أعلنتها السلطات الأردنية الجمعة.



