زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يصل إلى داندونغ في الصين

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى مدينة داندونغ الحدودية في الصين، عبر جسر افتتح حديثا بين البلدين، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" السبت.



ونقلت الوكالة عن مصدر حكومي لم تذكر اسمه أن "كيم وصل إلى داندونغ في وقت سابق اليوم عبر جسر نهر يالو الجديد".



وافتتح الجسر الجديد رسميا الأسبوع الماضي بعد 12 عاما من استكمال بنائه، في خطوة من شأنها أن تعمّق العلاقات بين الدولتين.



وتُعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية ومصدرا حيويا للدعم الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي للدولة المسلحة نوويا.











