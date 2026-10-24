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نتنياهو: "مفاجأة كبيرة" تنتظر السلطة الفلسطينية

أخبار دولية
2026-10-24 | 04:37
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نتنياهو: &quot;مفاجأة كبيرة&quot; تنتظر السلطة الفلسطينية
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نتنياهو: "مفاجأة كبيرة" تنتظر السلطة الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "مفاجأة كبيرة" تنتظر السلطة الفلسطينية، وذلك بعدما  أمر بشن عملية عسكرية واسعة النطاق عقب هجوم استهدف جنودا في الضفة الغربية المحتلة.
 
وأورد: "لقد غيّرنا الشرق الأوسط. قلت إننا سنُحدث تغييرا، وهذا ما فعلناه"، وذلك في مقابلة مع شبكة آي24 نيوز أجريت في ساعة متأخرة الجمعة.
 
وأضاف: "هناك مفاجأة كبيرة جدا بانتظار السلطة الفلسطينية أيضا".
 
وكان نتنياهو توعد الجمعة برد عسكري قوي عقب مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم نفذه مسلحان فلسطينيان قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.
 
 
 
 

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