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التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الطائف وينبع

أخبار دولية
2026-10-24 | 05:59
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التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الطائف وينبع
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التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الطائف وينبع

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن السبت، اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينتي الطائف وينبع في غرب المملكة.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي عبر منصة إكس "اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينتي الطائف وينبع".

وكان الدفاع المدني السعودي أطلق إنذارا السبت لـ"التحذير من خطر" لسكان محافظات جدة والطائف وينبع ومنطقة مكّة المكرّمة، ثم رفعه بعد دقائق، وذلك في وقت تتواصل هجمات الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران منذ مطلع الشهر على المملكة.

ودعا الدفاع المدني السعودي السكان إلى الالتزام بالهدوء والبقاء في الداخل.

وذكّر كذلك بأن "تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها يعرض للمساءلة القانونية".

وتجددت المواجهات بين الرياض الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والحوثيين المدعومين من إيران، في تموز/يوليو على وقع الحرب في الشرق الأوسط مع انهيار هدنة كانت تسري في اليمن منذ 2022.

وصعّد الحوثيون هجماتهم على السعودية هذا الشهر، وشملت ضربات على مطار الرياض، أسفرت إحداها عن مقتل 13 شخصا وإصابة مئات آخرين في 10 تشرين الأول/أكتوبر، في أعنف هجوم على أراضي المملكة منذ أكثر من عقد.

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