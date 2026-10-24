السفارة الأميركية: تشديد الإجراءات الأمنية في الأردن عقب هجوم كنيسة الكرك

أعلنت السفارة الأميركية في عَمّان إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز التسوق والسفارات الأجنبية ومواقع أخرى في الأردن بعد الهجوم الذي وقع أمس الجمعة على كنيسة في محافظة الكرك.



