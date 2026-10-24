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الشرطة الفرنسية توقف 135 شخصا وتصادر أسلحة في إطار تأمين التظاهرات
أخبار دولية
2026-10-24 | 08:46
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الشرطة الفرنسية توقف 135 شخصا وتصادر أسلحة في إطار تأمين التظاهرات
أوقفت الشرطة الفرنسية السبت 135 شخصا وصادرت أسلحة متنوعة، في إطار انتشارها لتأمين تظاهرات تشهدها البلاد، وسط تعليمات بمنع تجدد أعمال العنف في الشوارع، وفق ما أفاد وزير الداخلية لوران نونيز.
وأوضح نونيز أن الأسلحة المصادرة شملت كرات معدنية، وطلقات رصاص، وألعابا نارية، ومقاليع، وكرات فولاذية، وأسلحة يدوية الصنع وغيرها، مشيرا إلى "عدم تسجيل أي حوادث كبيرة" حتى الآن.
أخبار دولية
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