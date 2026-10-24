تمديد توقيف المشتبه بتنفيذه إطلاق النار الدامي بضواحي باريس

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب السبت، تمديد توقيف رجل يُشتبه في إطلاقه النار في ضواحي باريس الجمعة بدوافع عنصرية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.



وأُوقف الرجل البالغ 39 عاما والذي قالت النيابة إنه يدعى كيفن ت.، الجمعة وهو يحمل مسدسا رشاشا وقنابل غاز مسيل للدموع، بعد إطلاق النار على أشخاص من سيارة في مدينتي تراب ولا فيريير في ضواحي العاصمة الفرنسية.



وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب التي تتولى التحقيق في القضية، بتمديد فترة توقيف المشتبه به بعد إخضاعه لاستجواب أوّلي.



وأشارت إلى توقيف ثلاثة من أفراد عائلته وأصدقائه في وقت متأخر مساء الجمعة.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إن إطلاق النار "هجوم إرهابي عنصري" نظرا إلى أن معظم الضحايا من أصول مهاجرة.



وصرّح رئيس بلدية تراب علي رابح إن إطلاق النار كان "هجوما عنصريا، وقد يكون مدفوعا بمعاداة الإسلام"، مضيفا أنه "قد يكون من أولى محاولات القتل الجماعي ذات الدوافع المعادية للإسلام والعنصرية" في فرنسا.



أسفر الهجوم عن مقتل شاب من أصول إفريقية يبلغ 26 عاما، وإصابة خمسة آخرين بينهم فتاة في الثانية عشرة تلقت ثماني رصاصات، ووصفت حالتها بالحرجة.

