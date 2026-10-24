الحوثيون يتهمون الرياض بشنّ غارات دامية في اليمن

اتهم الحوثيون السعودية بتنفيذ ضربات دامية على مناطق تحت سيطرتهم في اليمن بينها صنعاء خلّفت 16 قتيلًا.

وأعلنوا استهداف قاعدة بحرية ومعسكر في عدن، المقرّ الموقت للحكومة اليمنية المدعومة من الرياض، إضافة الى قواعد ومطارات ومنشآت نفطية في المملكة.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين مقتل سبعة أشخاص جراء استهداف مصنع إسمنت في مديرية همدان في محافظة صنعاء هم ست نساء وطفلة، وإصابة امرأتين وطفل بجروح، في غارة سعودية، مشيرة إلى أنها طالت مكان سكن عمال المصنع.

كما أفادت القناة بمقتل أربعة أشخاص وجرح آخرين باستهداف منزل في منطقة عَصِر في غرب مدينة صنعاء.

وكانت أكّدت وقوع "سلسلة غارات" سعودية على العاصمة اليمنية وعلى مدينة المخا الساحلية في غرب البلاد.

وأبلغت "المسيرة" عن غارات على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، أسفرت عن مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة "هم ربّ الأسرة واثنان من أطفاله وزوجتاه".